Öncelik Dalic ve Castro

Sarı-Lacivertli kurmaylar önceliği bu iki isme verdi. Hem Zlatko Dalic hem de Luis Castro ile yapılan görüşmelerde büyük mesafe katedildi. Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran Dalic için EURO 2020'nin devam etmesi pazarlıkları biraz yavaşlatsa da salı günü Hırvatlar'ın turnuvadaki geleceği netlik kazanacak. Böylece pazarlıklar da hızlanacak.

Resmi sözleşme imzalamıyor...

Castro'yla ise görüşmeler daha hızlı ilerledi. Taraflar; maaş, transfer bütçesi ve sezon planlaması konusunda dahi anlaştı. Ancak yönetim, Dalic başta olmak üzere diğer adaylarla da görüşmelerinden net sonuç çıkarmadan resmi sözleşme imzalamak istemiyor.

Plaseleri Favre ile Silva

Dalic ve Castro ile pazarlıklarına olumlu devam eden Kanarya her ihtimale karşı daha önceden görüştüğü alternatif isimlerle de temaslarını sürdürüyor. Son olarak Dortmund'u çalıştıran Lucien Favre ile transfer bütçesi konusunda uzlaşamayan Fenerbahçe , uzun vadeli planla İsviçreli hocayı ikna etmek adına çabalarını sürdürüyor. Dalic ve Castro olmazsa, Favre için kesenin ağzı bir miktar daha açılabilir.

İddialar nedeniyle temkinli

Sarı-Lacivertliler'in son adayı ise Marco Silva... Everton'dan ayrıldıktan sonra 2 senedir boşta olan Portekizli çalıştırıcıyla mali konularda el sıkışıldı fakat yönetim, dönemin Sporting Lizbon Başkanı'nın ses getiren 'Silva, transferleri menaceri üzerinden yapıyor' sözleri sebebiyle anlaşmaya mesafeli yaklaşıyor. Bu nedenle Silva da kenarda tutuluyor.

Yusuf Dursun







