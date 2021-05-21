Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Erol Bulut ve kendisiyle yollar ayrıldıktan sonra göreve gelen Emre Belözoğlu ile tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon için göreve gelecek teknik direktör adına çalışmalarını sürdürüyor. Fenrebahçe için gündeme gelen son isim Getafe'nin başarılı hocası Jose Bordalas oldu. Fenerbahçe'nin yeni sezonda Bordalas'ı takımın başına getirmek istediği ifade edildi.

TODOmercadoWEB'in haberine göre Getafe'nin başarılı hocası Jose Bordalas ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Valencia da ilgilenmekte. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin gündemine gelen Sergei Rebrov ile ilgilenen AEK'nın da Bordalas'ın durumunu araştırdığı ifade ediliyor.





Kariyeri boyunca sadece İspanya'da teknik direktörlük görevi yapan 57 yaşındaki tecrübeli çalıştıcı, 2015-16 sezonunda görev yaptığı Alaves'i tek sezonda LaLiga'ya çıkarmış ve onun yönetimindeki Alaves, 10 yıl sonra LaLiga'ya dönmeyi başarmıştı.

Alaves'i çıkardıktan sonra bu kez Getafe'nin başına geçen Bordalas, onları da LaLiga'ya taşıdı. 2019'da Getafe ile son hafta Şampiyonlar Ligi şansını kaçırsa da İspanya'da yılın teknik direktörü ödülünün sahibi olmuştu.



