Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu ve ısınma hareketlerinin devamında 2 gruba ayrılarak, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe , yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile karşılaşacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde oynanacak müsabaka saat 18.00’de başlayacak.

İSTANBUL (İHA)