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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

28 Haziran 2022, Salı 14:28 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam etti

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu ve ısınma çalışmaları gerçekleştirdi.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolculardan ilk grup dayanıklılık koşuları yaparken, diğer grupta yer alan oyuncular ise çabukluk çalışmalarıyla hazırlıklarını sürdürdü. Günün ilk antrenmanı, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, günü akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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