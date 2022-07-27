Şampiyonluk yolunda yeni sezon öncesi kadrosunu her anlamda güçlendirmek isteyen Fenerbahçe , teknik direktör Jorge Jesus'un talimatıyla bir stoperi daha kadrosuna katacak. Lemos'u kadroda düşünmeyen Jesus'un şu an elinde stoper olarak, KimMin-Jae'nin yakında resmen gidecek olması ve Serdar Aziz'in beklenmedik sakatlığı sonrası sadece Attila Szalai ile Marcel Tisserand kaldı. Yönetim, Portekizli teknik adamın kendilerine sunduğu listedeki isimlerin kulüpleriyle görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Maliyet de önemli kriter

Birkaç hafta içerisinde yeni savunmacının da takıma katılması bekleniyor. Kanarya'nın gündemindeki oyuncular Fluminense'den Nino, Arsenal'den Pablo Mari, Bragantino'dan Leo Ortiz ve Olympiakos'tan Ruben Semedo. Nino ve Ortiz'in bonservis bedelleri yaklaşık 8 milyon Euro civarında. Semedo ve Mari'nin ise gelmeleri halinde kulübe maliyetleri daha az olacak gibi gözüküyor.

Yusuf Dursun