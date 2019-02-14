Sakatlığını hızlı bir şekilde atlatan ve beklenenden hızlı sahalara dönen Sadık, hırsıyla alkışları topluyor. Kısa sürede camianın en sevilen futbolcularından biri halini alan 25 yaşındaki stoper, tribünlerin de yeni gözdesi oldu. Mücadelesi, tavırları ve profesyonelliğiyle kısa sürede Başkan Ali Koç başta olmak üzere yönetim, teknik heyet ve taraftarların sevgilisi olan tecrübeli savunmacıya her yerden destek geliyor.

Sosyal medyada sürekli olarak taraftarların övgüler dizdiği Sadık, liderlik özelliğiyle de sivriliyor. Yeni Malatyaspor’da da kaptanlık yapan Sadık, takım içerisinde kısa bir sürede öne çıkan oyunculardan olmayı başardı.

(Milliyet)