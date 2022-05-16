Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38. ve son haftasında Yeni Malatya Stadyumu’nda, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dün VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada ilk 11’de görev alan oyuncular idmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçlarla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo’nun tedavilerine devam edildi.