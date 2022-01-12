59 transfer, 8 teknik adam, büyük beklentiler ve büyük hüsran... 3.5 yıl önce ezici çoğunlukla göreve gelen Ali Koç ve yönetimi, ‘şampiyonluk’ parolasıyla çıktığı yolda bugüne kadar sıfır çekti. Bu süreçte bir kez küme düşme korkusu yaşayan Sarı-Lacivertliler; bir sezonu 7., diğerini 6., son sezonu ise 3. sırada bitirdi ve ilk ikiye dahi giremedi. Kadıköy’de Galatasaray ’a 20, Beşiktaş ’a 15, Trabzonspor’a 23 yıl sonra mağlup oldu; mabedinde tarihte ilk kez bir sezonda 7 maç kaybetti.

Fenerbahçe bu süreçte hiç kupa kazanamazken; Ali Koç ve yönetimi, kendi dönemlerinde 4 farklı takımın şampiyonluğunu görmek üzere. Çünkü Fenerbahçe, bu sezon da henüz 20. haftada lider Trabzonspor’un 17 puan gerisinde. Yani, yine umutlar bir başka bahara kaldı. Bu sezon pek çok kez olduğu gibi Adana Demirspor maçında da taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı. Hâl böyleyken bugün itibarıyla yeni teknik adam için Avrupa seferine başlandı. Camiada herkesin aklında ise aynı sorular var: “9. hoca, bu gidişatı değiştirebilir mi? Başkan’ın en azından güven tazelemesi ve daha güçlü bir yönetim kurması gerekmez mi?”

Fenerbahçe tarihine geçebilir!

Ali Koç, Fenerbahçe’de başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş şampiyonluk yaşadı. Bu sezon da Trabzonspor’un şampiyonluğuna artık kesin gözüyle bakılıyor. Eğer bu senaryo gerçekleşirse, görev süresi boyunca 4 farklı takımın şampiyonluğunu gören ilk Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olacak.

Peki Fanatik yazarları ne diyor?

Faik Çetiner: Tek çare genel kurul

'Hazıra dağ dayanmaz” derler. Misal, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sınırsız zannettiği kredisini 3.5 yıl içinde sıfırladı. Yaptıklarını, icraatlarını düşündükçe başkanın neyi hedeflediğini anlamak mümkün değil. Ligin ikinci yarısı başlamış; Fenerbahçe takımı, futbol kariyeri bilinmeyen, tecrübesi olmayan, futbolcuların elinde oyuncakmış gibi duran bir alt yapı hocasına teslim edilmiş. Yarış 3 kulvarda devam ediyor, Fenerbahçe Başkanı, ‘Teknik direktörü 1-2 haftaya buluruz’ diyor.

‘Fenerbahçe’nin ciğerini bilen yöneticileri almalı’

Bu tutum, bu davranış biçimi Fenerbahçeliler’i çileden çıkartıyor. Fenerbahçe ne Löw’le düzelir, ne Mourinho ile ne de Wenger ile. Fenerbahçe acil kongreye gitmeli. Başkan ya bırakmalı, ya da güvenoyu istemeli. Yeni liste yaparken de Fenerbahçe’nin ciğerlerini bilen yöneticileri yanına almalı. Şimdikiler gibi Fenetbahçe’yi hiç tanımayan etiket meraklılarını değil. Efsane başkan Aziz Yıldırım’ın düşüncesi de aynı. Geçen gün yaptığımız ayak üstü sohbette, ‘Şu anda tek çare kongre’ sözleriyle görüşünü dile getirdi.

Mehmet Demirkol: Ne amaçladığı bilinmeyen bir yol

Ali Koç’u bu saate kadar biraz olsun rahat ettiren Terim’in 2 yıldır şampiyon olamayışıydı. Aksi taktirde çatlak sesler çok daha önce çıkabilirdi. Bunun yanında var olan protestolara rağmen tribünlerin ve camianın hâlâ içten içe Koç’tan ümidi kesmediğini düşünüyorum. En azından Yıldırım’a karşı onu destekleyenlerin. Bu da önemli bir oran. Aynı zamanda Koç isminin gücü hâlâ orada duruyor. Ancak bu iş de dikiş tutmayacak gibi... Bunun ilk sebebi Ali Koç’un yönetim tarzı. Ne olduğunu anlamak gerçekten zor. Bilic’le anlaşılmış, hatta sezon başı hamleleri onun raporuna göre yapılıyor. Sonra Pereira’ya gidiliyor. Sosa’ya git deniyor, sonra vazgeçiliyor. Sonra Bilic boşa çıkıyor ama başka hoca bakılıyor vs... Sürekli yön değiştiren ve ne amaçladığı bilinmeyen bir yol. Aslında bu vizyon kavramının tam tersi.

Erman Özgür: Gelecek hocanın kim olduğuna bağlı

Ali Koç ve Fenerbahçe Yönetimi için görev başına geldikleri andan itibaren verilecek en kritik karar, yeni hocanın kim olacağı. Yeni teknik direktör seçiminin artık kredisi tükenmiş yönetim için son şans olduğunu düşünüyorum. Eğer daha gelmeden tartışmaya açık bir seçim yapılırsa ve başarısızlık gelirse işin devamında fatura elbette yönetime çıkacak. Ancak diğer taraftan kalitesi yüksek bu kadroya yıldız oyuncularla barışık bir hoca seçimi yapılırsa o zaman rüzgar tamamen tersine döner ve Ali Koç yönetimi rahat bir nefes alır.