Ali Koç, yeni teknik direktör konusunda en net mesajı, “Hocamız yabancı olacak, haziran ayının üçüncü haftasına kadar açıklayacağız” sözleriyle vermişti. Yönetim, son dönemde hocayı belirlemek için yoğun mesai harcadı, görüşme üstüne görüşme yapıldı. Sonunda üç teknik adamın ismi ön plana çıktı. Bunlardan ilki Rafa Benitez... İspanyol çalıştırıcı ile 2+1 yıllık prensip anlaşması sağlandı. Son anda Everton’ın devreye girmesi işleri karıştırsa da şimdilik İngiliz ekibi ile Benitez arasında ciddi bir ilerleme olmadığı öğrenildi.









Favre bekleniyor

Lucien Favre, Fenerbahçe ’de en ciddi ikinci aday konumunda. Her ne kadar İsviçreli olsa da kariyerinin büyük bölümünü Almanya’da geçiren tecrübeli teknik adam ile Selahattin Baki görüşme gerçekleştirmişti. Sosyal medyadaki taraftar yorumlarında ön plana çıkan isim olan Favre, düşünmek için biraz süre istedi. Sarı-Lacivertliler, başarılı çalıştırıcıdan gelecek yanıta göre teknik adam konusundaki kararı verecek. Ancak yönetim içerisinde de ağırlıklı görüşün Favre’den yana olduğu belirtildi.

Kriterleri karşılıyor

Sarı-Lacivertliler’de görüşmelerin ilerletildiği bir diğer çalıştırıcı ise Marco Silva. Portekizli hoca, Ali Koç’un saydığı, “Şampiyonluk yaşamış olsun, sıkıntılı takımlarda çalışma tecrübesi bulunsun, başarıya aç ve disiplinli olsun” kriterlerini karşılayan bir isim. 43 yaşındaki çalıştırıcı konusundaki en büyük soru işareti, 5 Aralık 2019’da Everton’dan ayrıldıktan sonra bir daha hiçbir yerde görev yapmamış olması. Ayrıca son Everton macerası da çok sıkıntılı geçmişti. Buna rağmen henüz 43 yaşında, önemli tecrübe sahibi olması ve önceki kariyerinde başardıklarıyla ciddi bir aday konumunda.





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