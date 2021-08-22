Kanarya’da forvet arayışları sürüyor... Hücum hattına nokta atışı bir takviye yapmayı hedefleyen Sarı-Lacivertliler’de listeye yeni isim eklendi: Keita Balde. Geçtiğimiz sezonu Sampdoria’da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki kanat-forvet, Serie A’da çıktığı 25 maçta 7 kez fileleri havalandırdı. İtalyan ekibinde ağırlıklı olarak forvette görev alan Balde, Monaco’dan ayrılmayı planlıyor. İtalyan basını, yıldız isim için Fenerbahçe ’nin görüşmelere başladığını duyurdu. Sarı Lacivertliler’in bu transferde Valencia ve Watford kulüpleriyle rekabete girdiği belirtildi.









30 milyon euro’ya aldılar

2017 yılında tam 30 milyon Euro karşılığında Lazio’dan Monaco’ya transfer olan Balde, geride kalan periyotta iki kez farklı kulüplere kiralandı. 2018’de İnter, geçen sezon da Sampdoria formalarını giyen Balde’nin kulübüyle 1 sene daha kontratı bulunuyor. Fenerbahçe Yönetimi’nin hedefi, ağustos ayı bitmeden forvet transferini sonuçlandırmak.







