Sarı-Lacivertliler’in transferde hız kesmeye hiç niyeti yok. Peş peşe yeni yıldızlarını açıklayan Fenerbahçe’de sıra Enner Valencia’ya geldi. Tecrübeli forvet son olarak Meksika’nın Tigres UANL takımında forma giymişti. Sözleşmesi bitince boşa çıkan ve bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki golcü ile 3 yıllık kontrat için her konuda anlaşmaya varıldı. Enner Valencia’nın bugün sağlık kontrollerinden geçirilmesi planlanıyor. Golcü oyuncunun transferiyle ilgili resmi açıklamanın da bugün ya da yarın yapılması bekleniyor.

Kız kardeşi kaçırıldı

Bu transfer aslında daha önce gerçekleştirilecekti. Ancak 1 hafta önce yıldız futbolcunun 28 yaşındaki kız kardeşi Erci, Ekvador’da 8 ağır silahlı saldırgan tarafından evinden kaçırıldı. Bu olayın şokunu yaşayan Valencia, hemen ülkesine giderek adli makamlarla iletişime geçti ve konuyla ilgili detaylı bilgi aldı. Yıldız futbolu, kız kardeşinin kaçırılması olayında bir gelişme yaşanmayınca İstanbul’a gelerek transferi tamamlama kararı aldı.





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