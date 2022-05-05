Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal’ın ilk 11’i, fiyat-performans açısından yüzleri güldürüyor. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe'yi ikincilik hedefine ulaştırmakla kalmadı yönetime de "Uygun yıllık ücretli futbolcularla da başarı yakalanabilir" mesajı verdi.

Son 11 lig maçında 10 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de sakatlık ve cezalı olmadığı sürece artık ilk 11 ezbere sayılıyor. Sarı-lacivertlilerin ideal 11'inde en fazla maaşı alan futbolcu 1.8 milyon Euro ile İrfan Can Kahveci (25 maç-3 gol-6 asist). Senelik 5 milyon Euro net maaş alan Mesut Özil kadro dışı, 3.5 milyon Euro kazanan Gustavo ise ideal 11'de değil. Takımın en etkili isimlerinin başında gelen kaleci Altay 1 milyon Euro kazanırken 27 maçta kaleyi korudu.

600 bin Euro kazanan Osayi Samuel 41 resmi karşılaşmaya çıktı (2 gol-5 asist). 29 mücadelede forma giyen Crespo (3 gol-3 asist) 500 bin Euro alırken, takımın en golcü ismi Serdar Dursun (34 maç-14 gol-2 asist) ise 1 milyon Euro kazanıyor. İsmail Kartal'ın verdiği en net mesaj; uygun yıllık ücretli futbolcularla da başarı yakalanabilir.

Sabah







