Fenerbahçe'de yeni dönem! Az maaş çok iş
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal’ın ilk 11’i, fiyat-performans açısından yüzleri güldürüyor. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe'yi ikincilik hedefine ulaştırmakla kalmadı yönetime de "Uygun yıllık ücretli futbolcularla da başarı yakalanabilir" mesajı verdi.
Fenerbahçe 'de teknik direktör İsmail Kartal’ın ilk 11’i, fiyat-performans açısından yüzleri güldürüyor. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe'yi ikincilik hedefine ulaştırmakla kalmadı yönetime de "Uygun yıllık ücretli futbolcularla da başarı yakalanabilir" mesajı verdi.
Son 11 lig maçında 10 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de sakatlık ve cezalı olmadığı sürece artık ilk 11 ezbere sayılıyor. Sarı-lacivertlilerin ideal 11'inde en fazla maaşı alan futbolcu 1.8 milyon Euro ile İrfan Can Kahveci (25 maç-3 gol-6 asist). Senelik 5 milyon Euro net maaş alan Mesut Özil kadro dışı, 3.5 milyon Euro kazanan Gustavo ise ideal 11'de değil. Takımın en etkili isimlerinin başında gelen kaleci Altay 1 milyon Euro kazanırken 27 maçta kaleyi korudu.
600 bin Euro kazanan Osayi Samuel 41 resmi karşılaşmaya çıktı (2 gol-5 asist). 29 mücadelede forma giyen Crespo (3 gol-3 asist) 500 bin Euro alırken, takımın en golcü ismi Serdar Dursun (34 maç-14 gol-2 asist) ise 1 milyon Euro kazanıyor. İsmail Kartal'ın verdiği en net mesaj; uygun yıllık ücretli futbolcularla da başarı yakalanabilir.
Sabah