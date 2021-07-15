Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile Topuk Yaylası’nda karşılaştı. Maçın ikinci yarısında Vitor Pereira kadroda değişikliğe giderken Mesut Özil de 45 dakika görev yaptı.









Sahada kaldığı süre içinde etkili olan yıldız oyuncu Mesut Özil'in ilk kez 10 numaralı forma ile sahada olduğu gözlendi. Geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Özil, memleketi Zonguldak'ın plakası olan 67 numaralı forma ile mücadele etmişti.

Geçen sezon Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı Samatta giymişti.





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