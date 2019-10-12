Fenerbahçe, Denizlispor maçının hazırlıklarını 11 milli oyuncunun yanı sıra bireysel olarak çalışan Hasan Ali, Rodrigues ve Moses’ten yoksun sürdürüyor.

As takımda forma giyen birçok isim idmanlarda yer almaması, yedekler için önemli bir şans oldu. İlk 7 haftada çoğunlukla yedek bekleyen isimler, bu şansı iyi değerlendirmek adına antrenmanlarda müthiş şekilde mücadele ediyor.

Çift kale maçlarda özellikle Mevlüt Erdinç, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Adil Rami ve Tolgay Arslan’ın hırsı dikkat çekiyor. Dünkü antrenmanda oynanan karşılaşmada da bu oyuncular, kıran kırana mücadele sergiledi. Luiz Gustavo ve Max Kruse gibi 11’in değişilmez isimleri de bu futbolculara eşlik edince ortaya keyifli bir maç çıktı.