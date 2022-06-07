Berke Özer ile yolların ayrılmasının ardından Altay Bayındır ile rekabete girecek kaleci arayışları başlamıştı. Yönetimin planı, yerli bir ismi kadroya katmaktı. Jorge Jesus’un da bu fikri onayladığı kaydedildi.

Sinan Bolat’ın Westerlo ile anlaşması sonrası Kasımpaşalı Ertuğrul Taşkıran için girişimlere başlayan Fenerbahçe , maliyeti uygun olması halinde Göztepeli İrfan Can Eğribayat’ı da kadrosuna katabilir. Ligden düşen Yeni Malatya’nın 22 yaşındaki kalecisi Abdulsamed Damlu da Kanarya’ya önerilen isimler arasında.