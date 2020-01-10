Fenerbahçe, stopere Falette’i aldı ancak Alanyaspor’un Sambacı’sından da vazgeçmiş değil. Kadroda şu anda stoper olarak Serdar Aziz, Zanka ve Falette’in dışında Adil Rami var. Ancak Fransız savnumacı ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hatta Ersun Yanal’ın memnun olmadığı, oynamadığı için kendisi de mutsuz olan Zanka’nın da gitme ihtimali bulunuyor. Bu nedenlen Fenerbahçe, Welinton için de girişimlerini sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler’e gelmeyi çok isteyen 30 yaşındaki stoper, heyecanlı bir şekilde beklemeye devam ediyor.