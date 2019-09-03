Sarı-Lacivertliler’de 2002 yılında başlayan Volkan Demirel devri sona erdi. 2003’te kaleyi devralan ve tam 16 sene eldivenleri kimseye bırakmayan tecrübeli file bekçisi, dün yönetimle uzun süren bir görüşme gerçekleştirdi. Beklenti, Volkan’ın 1 yıl daha kulüpte kalması yönündeydi. Öyle de oldu ancak büyük de bir sürpriz yaşandı. 37 yaşındaki file bekçisi, futbol hayatını noktaladı. Volkan Demirel, bundan sonra Ersun Yanal’ın teknik ekibinde yer alacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Volkan Demirel ile odak noktasında ‘Fenerbahçelilik’ olan yepyeni bir yolculuğa adım atılmıştır. Kaptan, onurla taşıdığı görevine bundan böyle teknik ekibimizin parçası olarak devam edip eşsiz deneyimlerini geleceğin Fenerbahçe’sinin başarıları için sarf edecektir. Şimdi şanlı renklerimizle, aynı tutkuyla hep birlikte yeni yolculuklara” denildi.

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