Ali Koç yönetimi Fener’i Euroleague şampiyonu yapan, Avrupa takımlarının korkulu rüyası Zeljko Obradovic’i takımda tutamadı. Obra’nın gidişiyle Sloukas, Datome ve De Colo’nun da ayrılacağı belirtiliyor.
İşte Obradovic’i ayrılığa götüren süreç:
Kontrat verilmedi
Obradovic’in sözleşmesinin sezon sonunda biteceği bilindiği halde yeni anlaşma yapmakta geç kalındı
Futbol ön planda
Yönetim daha çok futbolla ilgilendi, Obra sayesinde makine düzeninde işleyen basketbola yeterli ilgi gösterilmedi
Taraftarın sesi duyulmadı!
Sarı-Lacivertliler 24 Kasım’da ‘Obra ile sözleşme yapın’ tezahüratında bulundu ama bu ses duyulmadı.
‘Saygı görmedim’
Obra’nın yakın çevresine, “Son dönemde yeterli saygıyı görmüyorum” dediği öğrenildi
Plan sunulmadı
Obra ‘Şampiyon hocayım, iyi bir takım kurmak istiyorum’ derken, yönetim gelecek yılla ilgili plan sunmadı
Yönetim geç kaldı
Son gün Semih Özsoy Belgrad’a gelip ailesiyle görüşmek istedi, Obra kabul etmedi, aile içinde karar vereceğini söyledi.
Bu ilk değil! Şampiyonlar gitti
Koç’un başkanlığında kadın basketbol ve erkek voleybol antrenörleri de gitti.
Valerie Garnier:
Kadın baskette 2018-2019’da lig ve kupayı kazandı, sezon sonu bıraktı.
Mariusz Sordyl:
Erkek voleybolda 2018-2019’da lig ve kupayı kazandı, 3 Haziran’da ayrıldı