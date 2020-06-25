Ali Koç yönetimi Fener’i Euroleague şampiyonu yapan, Avrupa takımlarının korkulu rüyası Zeljko Obradovic’i takımda tutamadı. Obra’nın gidişiyle Sloukas, Datome ve De Colo’nun da ayrılacağı belirtiliyor.

İşte Obradovic’i ayrılığa götüren süreç:

Kontrat verilmedi

Obradovic’in sözleşmesinin sezon sonunda biteceği bilindiği halde yeni anlaşma yapmakta geç kalındı

Futbol ön planda

Yönetim daha çok futbolla ilgilendi, Obra sayesinde makine düzeninde işleyen basketbola yeterli ilgi gösterilmedi

Taraftarın sesi duyulmadı!

Sarı-Lacivertliler 24 Kasım’da ‘Obra ile sözleşme yapın’ tezahüratında bulundu ama bu ses duyulmadı.

‘Saygı görmedim’

Obra’nın yakın çevresine, “Son dönemde yeterli saygıyı görmüyorum” dediği öğrenildi

Plan sunulmadı

Obra ‘Şampiyon hocayım, iyi bir takım kurmak istiyorum’ derken, yönetim gelecek yılla ilgili plan sunmadı

Yönetim geç kaldı

Son gün Semih Özsoy Belgrad’a gelip ailesiyle görüşmek istedi, Obra kabul etmedi, aile içinde karar vereceğini söyledi.

Bu ilk değil! Şampiyonlar gitti

Koç’un başkanlığında kadın basketbol ve erkek voleybol antrenörleri de gitti.

Valerie Garnier:

Kadın baskette 2018-2019’da lig ve kupayı kazandı, sezon sonu bıraktı.

Mariusz Sordyl:

Erkek voleybolda 2018-2019’da lig ve kupayı kazandı, 3 Haziran’da ayrıldı



