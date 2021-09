Fenerbahçe , transfer döneminin bitmesinin ardından yeni yıldızlarıyla ilk maçına yarın Sivasspor karşısında çıkacak. Diego Rossi, Mergim Berisha, Max Meyer ve Miguel Crespo, Pereira’nın görev vermesi halinde Çubuklu formayı ilk kez Yiğido önünde terletecek. Yeni transferlerin hazır ve formda bir şekilde SarıLacivertli ekibe katılması, kadro seçimi yaparken Vitor Pereira’nın fazlasıyla düşünmesine neden olacak. Yenilerden Rossi ve Berisha’nın ilk 11’de görev yapmaları yüksek ihtimal görünüyor. Pereira’yı zorlayan bir diğer konu ise Ferdi Kadıoğlu ve Nazım Sangare’nin sakatlıkları. Bu ikili, kanat beklerdeki ilk tercih konumundaydı. Ayrıca Ferdi ve Nazım’ın oynaması, ilk 11’de 3 yerli bulunması kuralı nedeniyle de önemliydi. Yarınki mücadelede Altay ve Mesut’un ilk 11’de oynaması bekleniyor. 3. yerli olarak İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş’ın isimleri ön planda. Bu ikiliden birinin orta sahanın merkezinde Gustavo’nun yanında görev yapması muhtemel.

Kulübe artık çok zengin

Sarı-Lacivertliler’de takımın yıldız isimlerinden Dimitris Pelkas’ın sakatlıktan dönmesi de Pereira’nın elini güçlendirdi. Helsinki ile İstanbul’da oynanan maça 2’si kaleci olmak üzere 6 yedekle çıkabilen Portekizli teknik adamın kulübesi artık fazlasıyla zengin. Sivas maçında ilk 11’deki tercihe göre Serdar Aziz, Zajc, Meyer, Crespo, Pelkas, Muhammed, İrfan ya da Mert gibi önemli isimler görev bekleyecek.

Yusuf Dursun

-------------------------------

Mini yorum

En zor sınav

Fenerbahçe için bu sezon resmi maçlar başladığı andan itibaren en zor sınav Sivasspor maçı olacak. Yüksek tempoyu seven ve enerjisini maçın geneline yaymayı başaran Sivas, aynı zamanda skora bakmaksızın oyun disiplininden kopmayan bir takım. Fenerbahçe’de her geçen maç daha iyi gözüken 3’lü savunmanın yanına ise Ferdi’nin yokluğunda en doğru tercih Novak olacaktır. Şimdiye kadar Pereira’nın genç oyuncularla yakaladığı mücadeleci ve tempolu oyuna artık yavaş yavaş Mesut Özil ve Pelkas gibi kaliteli oyuncuları da katması şart. Yeni transferlerin uyum sürecini görmezden gelmeden, genç oyunculara süre vermekten vazgeçmeden, her oyuncuyu kullanabilmek ve puan kaybetmemek de Pereira’nın yeni sınavı. Özellikle Gradel ve Yatabare gibi boş alanda etkili forvetlere savunma geçişini çabuk yaparak oyunu dar alanda oynamak, hücumda ise Valencia oynayamaz ise hareketlilik ve skor için yeni transferlerden 1 ya da 2’sine hazır olmasalar da forma vermek gerekebilir. Elbette önemli olan hangilerinin daha hazır geldiği.

Erman Özgür