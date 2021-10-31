Sezon başında büyük umutlarla göreve getirilen, ‘yarım kalan hesabım var’ mesajları veren Vitor Pereira, Konyaspor deplasmanında da yenilgiyi kenardan izledi. Milli ara sonrası önce Trabzonspor ’a, ardından Kadıköy’de Alanyaspor ’a mağlup olan Sarı Lacivertliler, dün de Konyaspor’a deplasmanda yenildi. Üst üste 3 maçtır kaybeden Kanarya, ilk 4 sıranın dışında kaldı. Sadece ligde değil, Avrupa’da da işler kötü gidiyor. Frankfurt, Olympiakos ve Antwerp’in yer aldığı grupta 3 maç sonunda galibiyeti bulunmayan Fenerbahçe , 2 beraberlik alabildi. Pereira’nın 2- 2 biten son Antwerp karşılaşması sonrasındaki sözleri de büyük tepki çekmiş, Portekizli hoca, “Bu kulüpte UEFA Avrupa Ligi’ni kazanabileceğimizi düşünen var mı?” demişti.

Milli ara geliyor

Önlenemez kötü gidişatın ardından Pereira’nın suyu iyice ısınırken, Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nun yapacağı ilk toplantıda, ana gündem maddesinin teknik adam konusu olacağı öğrenildi. Önümüzdeki hafta Kadıköy’de Kayseri maçı var. Sonrasında 2 hafta Milli araya giriliyor.

Hamleleri sonuç vermedi

11. dakikada Konyaspor’un 2-0 öne geçmesi sonrası Vitor Pereira, değişiklikler için devreyi bile beklemedi. Portekizli hoca, 41. dakikada Rossi, Pelkas ve Sangare’yi çıkardı. Bu üçlünün yerine Serdar Dursun, Novak ve İrfan Can’ı soktu. Ancak uzun süre Fenerbahçe’nin oyununda pek bir değişim olmadı. Pereira, 59’da sakatlanan Gustavo’nun yerine Mert Hakan’ı alırken, Altay’ın yerine de zorunlu olarak Berke’yi soktu. Valencia da sakatlanınca, değişiklik hakkı kalmadığı için Kanarya yaklaşık son 15 dakikayı 10 kişiyle tamamladı.