Fenerbahçe ’de Sivasspor maçı öncesi yeni transferler Rossi, Meyer ve Berisha’nın yanı sıra sakatlıktan kurtulan İrfan Can Kahveci’nin de katılması ile Portekizli teknik direktör Vitor Pereira’nın eli bir hayli rahatladı. Ancak Dünya Kupası elemeleri için ülke milli takımlarına giden Altay, Berke, Muhammed, Ertuğrul, Fatih, Tisserand, Attila, Min-jae Kim, Zajc ve Valencia’nın sakatlık riski, Portekizli teknik adamı endişelendiriyor. Kısaca Vitor Pereira, zorlu Sivasspor maçı öncesi her iki duyguyu da bir arada yaşıyor.