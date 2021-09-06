Transfer çalışmalarının yoğun geçtiği Fenerbahçe ’de Mergim Berisha hamlesi kısa sürede heyecan yarattı. 23 yaşındaki forvetin transferine en çok sevinen isimlerden biri Vitor Pereira oldu.

Berisha’nın transferi Pereira’yı memnun etti. Sarı-lacivertliler forvet transferinde önemli bir çalışma yürüttü. Çalışmaların son aşamasında golcü transferindeki adaylar 3’e indirildi. Yaş, potansiyel, kalite anlamında Berisha öne çıkıyordu. Bu esnada Vitor Pereira’nın olumlu görüşü büyük rol oynadı. Teknik direktör Pereira, sarı-lacivertli yönetime “Transferi zor biliyorum ama alırsak çok gol atar Türkiye Ligi’nde” görüşünü paylaşarak tam not verdi. Sarı-lacivertli yönetim de girişimleri sıklaştırdı ve Pereira’nın isteği oldu.

Aynı günlerde Fenerbahçe kadar Almanya’nın Stuttgart kulübü de Kosova asıllı Alman oyuncuyu çok istiyordu. Ancak transfer görüşmelerinden başarılı çıkan Fenerbahçe, 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadroya dahil etti. 4 yıllık sözleşmeye imza atan genç yıldızın hem lig ve Avrupa maratonunda fayda sağlayacağı hem de gelecekte kulübe önemli bonservis geliri kazandırabileceği düşünülüyor.

Geçen sezon Avusturya’da RB Salzburg takımında 42 resmi maçta 23 gol 14 asistle oynayan Mergim Berisha, kariyerinin en iyi dönemini yakalamıştı.