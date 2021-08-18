Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, yarın Helsinki ile oynanacak zorlu maç öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

İşte Portekizli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"HJK Helsinki, fiziksel olarak iyi bir takım ve önemli oyuncuları var. Ligleri başladığı için avantaja sahipler. Taraftarlarımızın önünde ikinci maç öncesi iyi bir sonuç almamız gerekiyor."

"Eksiklere çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız. Agresif, baskılı, topu tutan ve kaybedince reaksiyon gösteren bir takım görüntüsü vermek istiyoruz. İki oyuncumuzun sakatlığı da işimizi zorlaştıracak ama eminim ki oynayanlar da elinden geleni yapacak."





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Transfer açıklaması

"Transfer dönemi herkes için zordur. Kulübümüz çok çalışıyor, dengeli ve yarışmacı bir takım kurmaya çalışıyorlar.

"Gol atabilen, toplu ve topsuz oyunu iyi oynayabilen bir forvet oyuncusu istiyorum. Aslında bütün futbolcularımdan zeki ve futbolu bilen, takıma kalite katabilecek oyuncular olmalarını istiyorum. Çünkü ben güzel futbol oynanmasını istiyorum."

'Savunma anlamında biraz sıkıntı yaşadık'

"İlk maçta savunma anlamında biraz sıkıntı yaşadık. Bu hataları düzeltmek için saha içi ve saha dışında çalışıyoruz. Çalışma şeklimizi devam ettirdiğimiz takdirde gün gün, hafta hafta çok daha iyi olacağız. Futbolda hatalar yaparsınız, her zaman bir önceki maçta yaptığınız hataları düzeltmek için çalışırsınız. Savunmada sıkıntılar yaşadık ve bu hatalarımızı düzeltmek için çalışıyoruz."

“Sihirbaz değilim, sihirli bir değneğim yok. Çalıştıkça gelişeceğiz. Futbolun stresinden dolayı saçımız dökülüyor."

Samatta sorusuna yanıt

"Samatta geldiğimizden beri çok sıkı çalıştı. İnanıyorum ki özgüveni yerine geldiğinde Belçika'daki gibi goller atmaya başlayacak."

"Hayatta çok fazla söz verilir ama birçok insan sözlerini tutamaz. Benim de verdiğim söz; spesifik bir başarıdan ziyade çok çalışıp elimden gelenin en iyisini yapacağıma dairdi."

"Bence bakmanız gereken şey; takımın saha içindeki davranışları, fikirleri ve nasıl oynamaya çalıştığı. Bu, benim düşüncem. Yanılıyor da olabilirim. Benim için önemli olan takımın ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor olması."







