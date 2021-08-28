Vitor Pereira, Fenerbahçe ’deki ilk döneminde altyapıyla yakından ilgilenmiş, kupa maçlarında genç oyuncuları oynatmıştı. Hatta Antalyaspor ile oynanan kupa mücadelesinde ağırlıklı olarak U21 takımından futbolcuları kadroya aldığı için, kulübede görevi U21’in teknik patronu Şenol Çorlu’ya devretmişti. Vitor Pereira, bu sezon iş başı yaptıktan sonra da ilk işi altyapı hocalarıyla bir araya gelmek oldu.

‘Gençleri kullanacağım’

53 yaşındaki çalıştırıcı, akademi hocalarına bir sunum yaptı. Pereira, bu sezon genç oyuncuları kullanacağını söyledi, “Biz 3’lü savunmayla oynayacağız. Sizin de aynı sistemi kullanmanızı istiyorum. Böylece genç oyuncular A takıma geldiklerinde, bildikleri bir taktikle karşılaşsınlar” dedi. Portekizli teknik adamın altyapıya ve genç oyunculara yaklaşımı sonrası U19 takımının teknik direktörü Gökhan Bozkaya, FANATİK’e verdiği röportajda, “Pereira ile gelecek emin ellerde” demişti.

Karamsarlık bitti ‘Çubuklu’ hayali başladı

Pereira, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler ve Fatih Yiğit Şanlıtürk’e forma vererek bu konuda ciddi olduğunu gösterdi. Bu oyuncuların A takımda oynaması, altyapıdaki havayı da tamamen değiştirdi. Daha önce karamsar olan, “Biz Fenerbahçe’de oynayamayız” diye düşünen akademi futbolcuları Pereira sayesinde artık Çubuklu formayla Kadıköy’de sahaya çıkmanın hayalini kuruyor.

Ömer Necati Albayrak