Vitor Pereira, Fenerbahçeliler’i çıldırtmaya devam ediyor. 53 yaşındaki teknik adam, hemen her puan kaybı yaşanan maçtan sonra, “Lig uzun, daha oynanacak çok maç var. Trabzonspor da kaybedecek” diyerek umut dağıttı. Lider Trabzon, sonunda Antalya’da ilk yenilgisini aldı. Pereira’nın dediği oldu ancak bir Fenerbahçe klasiği yaşandı. Portekizli çalıştırıcı, çok tartışılan 3’lü savunmasını Gaziantep deplasmanında da sahaya sürdü. Ancak Gustavo ve defans hattı hata üstüne hata yaptı. Portekizli, oyuna hamleler konusunda da Erol Bulut’a karşılık veremedi. Sarı-Lacivertliler 3-2 kaybetti, Pereira da kredisini tüketti.

Gözler Bilic’te

Gözler yeniden, “Bu sezon Sarı-Lacivert olacak” sözünü veren başkan Ali Koç’a döndü. Yönetim içerisinde Vitor Pereira’nın bir an önce kovulması için yoğun bir baskı var. Bu zamana kadar Portekizli hocaya destek çıkan başkan da artık geri adım atmaya hazırlanıyor. Teknik direktör arayışları hemen başlayacak. 1 Ocak’ta Beijing Guoan’dan ayrılacak olan Slaven Bilic’in durumunu hızlandırmak için girişimlerde bulunulması bekleniyor. Karagümrük’ten ayrılan Farioli yine gündeme gelebilir.

Beşiktaş beklenirken...

Ezeli rakip Beşiktaş, Sergen Yalçın sonrası yeni hoca bulana kadar Önder Karaveli ile devam edileceğini açıkladı. Önümüzdeki haftaki derbide Siyah-Beyazlılar’ın hocasının kim olacağı merak edilirken, oklar bu kez Vitor Pereira’ya döndü. 53 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile oynanacak mücadelede takımının başında olmayabilir. Fenerbahçe, dev mücadeleye yeni bir hocayla çıkabilir.

Pereira sonunda pes etti...

Portekizli teknik adam, her puan kaybından sonra şampiyonluğa olan inancını yineliyordu. Ancak Gaziantep yenilgisinin ardından Vitor Pereira da pes etti. 53 yaşındaki çalıştırıcı şunları söyledi: Maça iyi başladık ve pozisyonlar ürettik ama sonuçlandıramadık. İlk hatamızla gol yedik. Kazanmak isteyen bir takımın yapmaması gereken 3-4 hata yaptık. Şampiyon olmak için böyle hatalar yapmamak lazım. Oyuncularımı her şeye rağmen savunurum, ‘takımım koşmadı’ diyemem ama hatalarımızı görmemiz lazım. Bireysel hataların sebebini ben de anlayamıyorum. Bugün puan farkını düşürme fırsatını yakaladık ama değerlendiremedik. Şampiyon olacak takımın bu tür fırsatları kaçırmaması gerekiyor. (İstifa sorusu) Bu, gazetecilerle konuşulacak bir konu değil.