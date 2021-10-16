Fenerbahçe , Milli aradan önceki son maçında Kasımpaşa ile oynamıştı. 2-1 kazanılan müsabakaya yedek başlayan Mesut Özil, uzun süre ısınmasına rağmen oyuna alınmayınca yeleğini çıkartıp Pereira’nın önüne fırlatmıştı.

Bu olay hareket sonrası Ali Koç’un devreye girmesiyle Mesut ve hocası arasında özel bir görüşme gerçekleşti. İkili arasındaki buzlar eridi. Dünkü idmanda da Portekizli teknik adam ile dünyaca ünlü yıldız arasında samimi bir sohbet vardı. İkilinin bu konuşma sırasında sık sık kahkaha atması dikkat çekti.





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