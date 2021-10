Fenerbahçe , Antwerp maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Vitor Pereira, öğrencilerinin 3-1’lik Trabzon yenilgisini bir an önce arkalarında bırakmaları için antrenmanda bir konuşma yaptı. Havalimanında taraftarlara seslenirken söylediği, “We will fight for the family (Bu aile için savaşacağız)” sözleri tişört olan Portekizli çalıştırıcı, bu kez de takımına ‘kenetlenme’ çağrısı yaptı.

‘Buna takılı kalmayın’

53 yaşındaki teknik adam, “Trabzon’dan istemediğimiz bir skorla döndük, bizim için kötü bir yenilgi aldık. Ancak bu tür sonuçlar her takımın başına gelebiliyor. Futbolda bunlar var. Önemli olan mağlubiyete takılı kalmadan ayağa kalkabilmek. Lig uzun bir maraton. Yapmamız gereken kenetlenmek ve hedefimize yürümeye devam etmek” ifadelerini kullandı.

‘Avrupa da önemli’

Vitor Pereira, yarın karşılaşacakları Antwerp maçının önemine değindi. Avrupa Ligi’ne istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten başarılı çalıştırıcı, “İki maçta galibiyet alamadık. Avrupa’da başarılı olmak da bizim için çok önemli. Artık kazanmamız şart. Arkamızda taraftarımızın desteği olacak. Onların bizden beklentisini biliyorsunuz. Antwerp’i yenelim, hem Avrupa’da yolumuza devam edelim hem de ligdeki zorlu Alanyaspor maçı öncesinde moral bulalım” diye konuştu.

Yusuf Dursun