MENÜ

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ideal 11'ini bulamadı

Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira’nın zorunlu değişiklikleri, hücumda istikrarsızlığa yol açtı. Ligde 8 maçta, 8 farklı ileri üçlü ile sahaya çıkıldı.

05 Ekim 2021, Salı 07:50 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de Vitor Pereira ideal 11'ini bulamadı

Milli araya lider giren Fenerbahçe 'de teknik direktör Pereira'nın çoğunlukla çaresizlikten yaptığı hücum hattı değişiklikleri takımın üçüncü bölgede istikrarlı bir görüntü vermesine engel oldu. 

Kanarya, 8 lig maçında 8 farklı ileri üçlüyle sahaya çıktı. 12 gol atan sarı-lacivertliler, santrfor bölgesinde oynayan oyuncular arasından sadece Valencia'dan 2 gol katkısı aldı. 

Fenerbahçe, kazandığı son 3 lig karşılaşmasında 6 gol kaydederken, bu gollerden hiçbirini santrfor bölgesinde oynayan futbolcular atmadı. Giresun'da Ferdi ve Mesut, Hatay'da Rossi ve Novak, Kasımpaşa'da ise ikinci forvet olarak görev alan Berisha ve Gustavo golleri kaydetti.

Sabah


İlgili Haberler
Diagne'nin son dakika golüyle Galatasaray TV coştu!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...