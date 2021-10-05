Milli araya lider giren Fenerbahçe 'de teknik direktör Pereira'nın çoğunlukla çaresizlikten yaptığı hücum hattı değişiklikleri takımın üçüncü bölgede istikrarlı bir görüntü vermesine engel oldu.

Kanarya, 8 lig maçında 8 farklı ileri üçlüyle sahaya çıktı. 12 gol atan sarı-lacivertliler, santrfor bölgesinde oynayan oyuncular arasından sadece Valencia'dan 2 gol katkısı aldı.

Fenerbahçe, kazandığı son 3 lig karşılaşmasında 6 gol kaydederken, bu gollerden hiçbirini santrfor bölgesinde oynayan futbolcular atmadı. Giresun'da Ferdi ve Mesut, Hatay'da Rossi ve Novak, Kasımpaşa'da ise ikinci forvet olarak görev alan Berisha ve Gustavo golleri kaydetti.

Sabah







