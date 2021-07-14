Topuk Yaylası’nda günde çift idman yapan Fenerbahçe , dünü tek çalışmayla tamamladı. Buna rağmen Vitor Pereira, temposu yüksek bir çalışma programı hazırlayarak yine öğrencilerini fazlasıyla yordu.

Portekizli teknik adam, antrenman sırasında sık sık çalışmayı durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu, hatalarını gösterdi. Başarılı çalıştırıcı ayrıca istediklerini harfiyen yerine getiren öğrencilerini de tebrik etti.

Pereira, yarın Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile oynayacakları ilk hazırlık maçından itibaren, çalıştıkları her şeyi sahada görmek istediğini futbolcularına iletti.







