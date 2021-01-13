Obradovic, Fenerbahçe’nin, oyuncuları Veljko Birmancevic’i bir yıldır yakından takip ettiğini söyledi. Başkan Obradovic, “Fenerbahçe, 1 yıldır onun her maçını izliyor. Bildiğim kadarıyla ona hayran kaldılar ancak henüz bir teklifte bulunmadılar. Açıkçası oyuncunun fiyatı yükseliyor çünkü ilgilenen başka takımlar var. Türkiye’den Beşiktaş teklif yapabilir” ifadelerini kullandı. Her iki kanatta da görev yapabilen 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Sırbistan Ligi’nde 17 maça çıktı, 6 gol atıp 5 de asist yaptı.



