Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sürprizi! Şimdi de Atletico Madrid...

Fenerbahçe'de gündem Vedat Muriqi... Kosovalı golcünün müthiş performansı Avrupa'nın dev kulüplerinin de dikkatini çekiyor. Öyle ki Vedat Muriqi'nin talipleri her geçen gün artıyor.

12 Eylül 2019, Perşembe 08:47 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi sürprizi! Şimdi de Atletico Madrid...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken, son olarak ise Kosova Milli Takımı'nda skor ve asist katkısı yapan Vedat Muriqi, Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

Simeone istedi, Atletico devreye giriyor

Son dönem yaptıkları yakından takip edilen golcü futbolcu için Tottenham, milli maça temsilci göndermişti. Londra ekibinin yöneticileri Vedat için bir rapor hazırlarken La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in de bu transfer için harekete geçtiği iddia edildi. 

Atletico Madrid yöneticilerinin de Fenerbahçe'nin sıradaki lig maçlarını izlemek için Türkiye'ye temsilci göndereceği de belirtildi.

Kaynak: Hürriyet

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