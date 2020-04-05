Bu sezon başında Fenerbahçe’ye transfer olan Vedat Muriç, kısa sürede performansıyla taraftarları büyülemiş ve Avrupa’da devlerin transfer gündemini meşgul etmeye başlamıştı. Son olarak İtalyan ekibi Lazio’nun, Ciro Immobile’yi gözden çıkarıp, Vedat’ı kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenilmişti.

İşte tam da bu sırada devreye, Muriç’in zaten bir süredir peşinde olan ve teknik direktörlüğünü Jose Mourinho’nun yaptığı Tottenham’ın devreye girdiği bildirildi. Golcüsü Harry Kane’in geçtiğimiz günlerde, “Kariyerimin sonuna kadar Tottenham’da kalma sözü veremem” diyerek adeta ayrılık mesajı vermesi sonrası geleceğini sağlama almak isteyen İngiliz ekibinin, yakında Fenerbahçe’nin kapısını Muriç’i almak için çalacağı öğrenildi.

Başka talipleri de var

Koronavirüsü salgını sebebiyle zor günler geçiren İtalya’da Lazio’nun da doğal olarak ekonomik sıkıntılar yaşadığı vurgulanırken, Premier Lig ekibi Tottenham’ın maddi anlamda daha güçlü taraf olduğu düşünülüyor. Ada temsilcisinin de, Kanarya’nın kafasındaki bonservis bedeli olan ortalama 25 milyon Euro’luk rakamı verebilecek güce sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca Napoli, Manchester United, İnter ve Sevilla’nın da tecrübeli yıldızı transfer listelerine aldığı belirtiliyor.

Yusuf Dursun