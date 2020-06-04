Sarı-Lacivertliler’in lig öncesi hazırlık planlamasında Riva Kampı’nın son gününde dostluk maçı oynamak vardı. Ancak TFF, koronavirüs salgını nedeniyle başka takımlar arasında hazırlık maçı yapılmasına izin vermedi. Bunun üzerine Fenerbahçe teknik heyeti, eldeki kadroyu ikiye böldü. Kampın son günü olan dün, futbolcular kendi aralarında 90 dakika süren bir maç yaptı. Karşılaşma tam anlamıyla kıran kırana geçti. Günün yıldızı, hat-trick yaparak mavi takıma galibiyeti getiren Vedat Muriç oldu.

Ömer Faruk’a tam not

Taraftarların sabırsızlıkla sahada görmek istediği Ömer Faruk Beyaz, sarı takımda forma giydi. Genç yıldızın ekibi mağlup olsa da Ömer, sergilediği müthiş performansla göz doldurdu. Akıl dolu pasları ve şık hareketlerinin yanı sıra ikili mücadelelerden kaçmaması, 16 yaşındaki oyuncunun abilerinden alkış almasını sağladı. Ömer Faruk gol atamasa da bir asistle maçı tamamladı.

‘Hepiniz hazırsınız’

Teknik ekip, maçın ardından tüm futbolcuları tek tek tebrik etti. Antrenörler Aurelio ve Volkan Demirel yaptıkları konuşmada, “Hepiniz lige ve kupaya hazır olduğunu gösterdiniz. Uzun süre idman yapmamanıza rağmen kısa sürede açığınızı kapattınız. Bu nedenle size teşekkür ediyoruz” dedi.