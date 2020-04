Fenerbahçe'de forma giyen golcü Vedat Muriç ve stoper Serdar Aziz'in menajerliğini üstlenen Haluk Canatar'dan son dakika transfer açıklaması geldi. Haluk Canatar, Vedat Muriç'in geleceğine yönelik detayları Radyospor'da Salim Manav'a açıkladı.

İşte menajerinin açıklamaları:

"İtalya'da ve Türkiye'de hiçbir basın kuruluşuna açıklamam olmadı. Corona virüs salgını sebebiyle transfer konuşulması şu anda zaten mümkün değil. Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin oyuncusu bizim bir kulüple görüşmemiz Fenerbahçe'ye etik olarak saygısızlık olur. Burada doğru adres Fenerbahçe'dir. Vedat'la ilgili transfer tekliflerinin olmaması anormal olur. Dünya futbolunda santrfor eksikliği var. Vedat'la da kulüplerin ilgilenmesi, oyuncuyu kulüplerin istemesi de normal. Vedat'la ilgili bir bilgi alınmak istendiğinde doğru adresin Fenerbahçe olduğunu söylüyoruz."

'Vedat ile ilgilenmeleri normal'

"Vedat Muriç gibi yüksek özelliklere sahip bir oyuncu dünyada çok az. Vedat, her iki ayağını da kullanabilen her iki kanatta da oynayabilen ve her mevkide takımına katkı sağlayan bir oyuncu. Böyle bir oyuncu için iyi kulüplerin izlemesi de transfer teklifleri yapması da gayet doğal, olmaması anormal."

'Maaşlarında indirim talebi yok'

"Fenerbahçe'nin Serdar ve Vedat'ın maaşında indirime gitmesi konusunda hiçbir şekilde talebi olmadı."