Fenerbahçe'de Vedat Muriç için kritik gün!
Fenerbahçe'de Vedat Muriç'in son durumu bugün gerçekleşecek olan idmandan sonra netlik kazanacak. Antrenmanda denenecek olan Kosovalı forvet için hem sağlık ekibi hem de teknik heyet onay verirse, ligin 13. haftasında oynanacak Göztepe maçında Muriç kadroda yer alacak.
Fenerbahçe'de bugün tüm gözler Vedat Muriç'in üzerinde olacak... Sakatlığı nedeniyle Malatya önünde forma giyemeyen Kosovalı forvet idmanda denenecek. Eğer hem sağlık kurulu hem de teknik heyet tatmin olursa Vedat, Göztepe maçında görev yapabilecek. Ancak alınan bilgilere göre sağlık kurulu bu konuda en ufak bir riske bile girmek istemiyor.
Kaynak: Takvim