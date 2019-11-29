MR sonuçlarına göre 5 hafta sahalardan uzak kalması gereken Kosovalı forvet, dünkü çalışmanın ilk bölümünde takıma katıldı! Muriç, özel bandajla çıktığı antrenmanı hiçbir sorun yaşamadan tamamladı. Sağlık ekibi, 25 yaşındaki oyuncunun Göztepe karşısında fazla süre almaması yönünde görüş bildirdi. Muriç ise Ersun Yanal ile yaptığı görüşmede, kendisini çok iyi hissettiğini ve İzmir deplasmanında görev almak istediğini belirtti. Bugünkü son antrenmanın ardından karar verilecek. Vedat Muriç, yarın akşam sürpriz bir şekilde ilk 11’deki yerini alabilir.

Fanatik ne derse o!

Muriç’in 5 hafta sahalardan uzak kalacağı konuşulurken, FANATİK, 25 Kasım Pazartesi günkü sayısında Ömer Necati Albayrak imzalı haberinde Muriç’in Göztepe maçında sahada olabileceğini yazmıştı.