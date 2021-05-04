Spor Toto Süper Lig’de 39. hafta mücadelesinde dün akşam Kadıköy’de Erzurumspor’u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 3-1’lik skorla geçti. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan beraberliğin ardından tekrar çıkışa geçen Kanarya’ya, zaferi getiren isim, takımın Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia oldu. Sezon başındaki performansıyla beklentileri bir türlü karşılayamayan 31 yaşındaki golcü, son haftalardaki çıkışını dün akşam Dadaşlar karşısında da sürdürdü. Kanarya’nın Ülker Stadı’nda 3 puanı 3 golle aldığı mücadelede bir gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan Valencia, önemli zaferin mimarı oldu.

Matematiksel olarak...

Dün akşamki mücadelenin ardından takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Valencia, son 6 karşılaşmada 5 gol ve 2 asiste ulaştı. Bu sezon toplamda 31 müsabakada 10 gol ve 4 asist kaydeden tecrübeli futbolcu, Sarı-Lacivertliler’i matematiksel olarak şampiyonluk yarışında tutmayı sürdürdü.