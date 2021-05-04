Fenerbahçe'de Valencia'nın gecesi
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Erzurum mücadelesine damgasını vurdu. Son haftaların formda ismi, 90 dakika sahada kaldığı mücadelede bir gol ve 1 asistlik performans sergileyerek 3-1’lik galibiyetin mimarı oldu. Valencia, bu sezon 10 golle çift haneye ulaşan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu
Spor Toto Süper Lig’de 39. hafta mücadelesinde dün akşam Kadıköy’de Erzurumspor’u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 3-1’lik skorla geçti. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor karşısında alınan beraberliğin ardından tekrar çıkışa geçen Kanarya’ya, zaferi getiren isim, takımın Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia oldu. Sezon başındaki performansıyla beklentileri bir türlü karşılayamayan 31 yaşındaki golcü, son haftalardaki çıkışını dün akşam Dadaşlar karşısında da sürdürdü. Kanarya’nın Ülker Stadı’nda 3 puanı 3 golle aldığı mücadelede bir gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan Valencia, önemli zaferin mimarı oldu.
Matematiksel olarak...
Dün akşamki mücadelenin ardından takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Valencia, son 6 karşılaşmada 5 gol ve 2 asiste ulaştı. Bu sezon toplamda 31 müsabakada 10 gol ve 4 asist kaydeden tecrübeli futbolcu, Sarı-Lacivertliler’i matematiksel olarak şampiyonluk yarışında tutmayı sürdürdü.