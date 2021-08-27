Fenerbahçe ’nin golcüleri, sezon başlarken iki şok birden yaşattı. Önce Enner Valencia kasığından sakatlandı, ardından Serdar Dursun Adana Demirspor maçında köprücük kemiğini kırdı. Samatta’nın ismi UEFA’ya verilen listede yer almayınca, geçen hafta Helsinki ile Kadıköy’de oynanan maça Fenerbahçe forvetsiz çıkmak zorunda kaldı. Sarı-Lacivertliler pozisyona girmekte zorlandı, Muhammed’in müthiş füzesiyle kazandı. Enner Valencia, ligde Antalya karşısında sonradan oyuna girip golle dönüş yapmıştı. Ekvadorlu yıldızHelsinki rövanşında 11’de sahaya çıktı.

81dakika oynadı

Tecrübeli oyuncu 11. dakikada perdeyi açtı, sadece 3 dakika sonra çok şık bir gol daha atarak takımını rahatlattı. Helsinki savunmasının bir türlü durduramadığı yıldız futbolcu, 52. dakikada bu kez yakın mesafeden klas bir dokunuşla kaleci Tannander’i avlayarak geceyi hac-trick ile tamamladı. Başarılı oyuncu 81’de yerini genç Fatih’e bıraktı. Fenerbahçe, taraftarı önünde savunmasını aşmakta zorlandığı Helsinki’yi Valencia sayesinde deplasmanda 5-2’yle geçerek adını Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.