Fenerbahçe’de Valencia maçıyla yeni sayfa!

Euroleague’de bu sezon beklentinin çok altında kalan ve her maça, Play-Off yolunu açacak galibiyet serisini yakalamak için çıkan Fenerbahçe Beko, bir türlü bu reaksiyonu gösteremedi.

Sarı-Lacivertliler’in geçen hafta, son sıradaki Rus ekibi Zenit’e evinde kaybetmesi, bardağı taşıran son damla oldu, tribünlerde bile ‘Obradovic ayrılıyor mu’ sesleri yükselmeye başladı. Durum da böyle olunca; Başkan Ali Koç ve yönetim, geçen hafta Obradovic ile menajer Maurizio Gherardini’yle bir toplantı düzenledi. Toplantının ardında da Sırp coach toplantının iyi geçtiğini açıklayarak güven verdi.

İlk adım için kazanmak şart

Yaşanan bu süreç sonrası, Fenerbahçe Beko için Euroleague’de adeta yeni bir sayfa açılmış oldu.

İlk yarının bitimine 2 maç kala, sıralamada en iyi yere gelmek isteyen Sarı- Lacivertliler bu yöndeki ilk adımı bugün Ülker Etkinlik Spor Salonu’nda Valencia karşısında atacak. Kanarya üç maçlık mağlubiyet serisini sonlandırıp, iç sahada kaybetmemek adına sahaya çıkacak.

15 maçta 5 galibiyet alabilen Fenerbahçe 15. sırada bulunurken, Valencia ise 6 galibiyetle 11. sırada yer alıyor. İspanyol takımı deplasmanlarda oynadığı 8 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.