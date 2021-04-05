Sezon başında Aston Villa’dan büyük ümitlerle transfer edilen Mbwana Samatta, Denizlispor karşısında suskunluğunu bozdu. Süper Lig’de 10 maçlık bir gol orucuna giren Samatta, Denizlispor ağlarını sarstı ve ligdeki 5. golünü kaydetti. Fenerbahçe'de tüm futbolcular, Samatta'nın golünden sonra büyük bir sevinç yaşadı ve Emre Belözoğlu'na koştu.

Samatta’nın kötü günlerinde ona her zaman sahip çıkan Belözoğlu, “Onun kalitesi tartışılmaz. Hem ben hem de tüm takımımız ona güveniyor” derken, kafasındaki oyun sisteminde de forvette Samatta’yı oynatmayı planladığı gelen haberler arasında. Genç hocanın deneyimli forvetin oynayarak ilk geldiği günkü formuna ve özgüvenine kavuşacağına inandığı kulübe yakın kaynaklar tarafından yüksek sesle konuşuluyor.





Erol Bulut detayı

Fenerbahçeli futbolcuların Samatta'nın attığı gol sonrası Emre Belözoğlu'na koşması eski teknik direktör Erol Bulut ile ilgili ilginç bir detayı da ortaya çıkardı. Sarı Lacivertli ekip futbolcularının geride kalan haftalarda Erol Bulut'la hiç takım halinde gol sevinci yaşamamaları dikkat çekti.

Sadece Mert Hakan Yandaş...

Süper Lig'in 18. haftasında Erzurumspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de skor perdesini açan isim olan Mert Hakan Yandaş, sevincini Erol Bulut ve teknik ekip ile paylaşmıştı. Haftalar sonra Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini teknik heyete koştu.