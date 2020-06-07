Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, “2010-11 sezonunda birçok kulüple ilgili şike tartışmaları olmuştur. 9 yıldır şike olayına rastlamadık” açıklaması, önceki gün büyük bir tartışmanın başlamasına sebep olmuştu. Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy’un kendisini hedef alan açıklamaları sonrası, “2010-11’le ilgili kulüp ismi belirtmedim. Fenerbahçe yönetimi tarafından konunun saptırılması rezalettir” diyen Özdemir’e bu kez aynı günün gecesinde Sarı-Lacivertliler’in Başkanı Ali Koç cevap verdi. Özdemir’i sert şekilde eleştiren Koç, şike sürecinde büyük bir mücadele verdiğini belirten Aziz Yıldırım için “Bu sözler aslında sadece Fenerbahçe camiasında değil, o dönem kulübümüzün liderliğini yapan başkanımız Sayın Aziz Yıldırım yani Nihat Bey’in dostu olan, aslında ona karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Eminim ki başkanımız Aziz Yıldırım’ın da bu konuyla ilgili tez zamanda açıklamaları olacaktır” ifadelerini kullandı.

En büyük mağdurlardan

Bu sözlerin ardından tüm gözler bir anda başkanlık yarışını son seçimde Ali Koç’a kaybettikten sonra hiç kamuoyuna konuşmayan Yıldırım’a çevrildi. Uzun süredir sessizliğini koruyan, 3 Temmuz sürecinde hapse giren ve bu konunun en büyük mağdurlarından biri olan Yıldırım’ın, her şeye rağmen camia içinde daha büyük sıkıntılar yaşanmaması adına konuşmayacağı öngörülüyor. Ancak tartışmaların daha da alevlenmesi durumunda Yıldırım’ın, suçlamalara yanıt verebileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.



