Transferde sezonun flaş kulübü tartışmasız Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin başarısı sadece 18 oyuncu almak olmadı. İki gelecek vaat eden isim dışında hazır, nitelikli oyuncuların bulunması ve aynı zamanda limit sıkıntısını da aşılması en dikkat çeken unsurlardı. Bu başarıda en önemli pay Başkan Ali Koç’un olsa da arka planda Emre Belözoğlu, yöneticiler Selahattin Baki, Kemal Danabaş ve teknik direktör Erol Bulut’tan oluşan bir takım oyunu söz konusuydu.

İlk olarak federasyon limitleri ile ilgili sıkıntıyı çözmek gerekiyordu. Limitler açıklandığında sarı-lacivertli takımın transfer yapması mümkün değildi. Hatta mevcut takımın maliyeti için bile yeterli değildi. İlk olarak bu sorunun çözülmesi gerekiyordu. Burada Başkan Ali Koç devreye girerek vadesi 2021 Mayıs’a kadar olan 328.1 milyon liralık borcun 2021 Ekim ayına ertelenmesini sağladı.

Bankalarla yapılan bu görüşmelerin olumlu neticelenmesi ile birlikte sarı - lacivertlilerin bu sezon içindeki yükümlülükleri gelecek sezona aktarıldı. Gelecek sezon da devreye girecek olan Bankalar Birliği anlaşması ile sarı-lacivertliler 2021-22 sezonunun da planını yapmış oldu.

Arka arkaya hamleler

Bunun yanında Vedat Muriç başta olmak üzere Jailson’un satılması da önemli gelirlerin kasaya girmesini sağladı. Ayrıca yeni sponsorluk anlaşmaları sayesinde de kulübe katkı sağlandı. Mali açıdan sıkıntılar çözülünce Başkan Ali Koç, Emre Belözoğlu, Selahattin Baki, Kemal Danabaş, Erol Bulut’un çalışmalarının altyapısını hazırladığı transfer hamleleri arka arkaya gelmeye başladı.

Beş kişilik ekip istediğini aldı

Arka planda futbol takımından sorumlu iki yönetici Selahattin Baki ve Kemal Danabaş da eklendiğinde Başkan Ali Koç’un başkanlığındaki beş kişilik ekip genelde anlamda istediğini aldı. Limitler açıldı. Kaliteli ve hazır isimlerin dışında Barış Sungur ve İsmail Yüksek gibi genç isimler kadroya dahil oldu. Bunları yaparken de ekonomik gerçeklere göre hareket edildi. Ortaya birbirine yakın, alternatifli, hem kısa hem de orta vadeli bir kadro oluşturuldu.

Kilit isim Belözoğlu

Transferde Emre Belözoğlu kilit rol oynadı. Gökhan, Caner Erkin, Mert Hakan, Novak Sosa başta olmak üzere Türkiye’den doğrudan rakiplerinin de talip olduğu isimleri takıma kazandırmayı başardı. Roma kulübü ile iyi ilişkilerini de kullanıp zor da olsa Perotti transferinin bitmesini sağladı. Bunun dışında Samatta transferi için İngiltere’ye giderek işi bitirdi.

Caner ve Mert Hakan Yandaş’a G.Saray, Novak ve Sosa’ya eski kulübü Trabzon, Gökhan’a da yine eski takımı Beşiktaş’ın talip olmasına bu mücadelelerden F.Bahçe galip ayrıldı. Süper Lig’i bilen ve hazır bu isimlerin isimlerin ikna edilmesi kırılma noktalarından biri oldu.

Bu hamle doğrudan şampiyonluk yolundaki üç rakibinin bir anlamda planlarının bozulması anlamına gelirken diğer taraftan da sarı-lacivertliler kendi kadrosunu güçlendirmiş oldu. G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un kadrosunda görmek istediği isimler artık Fenerbahçe’deydi.

Son karar başkanın

Yönetim, teknik heyet ve Emre Belözoğlu’nun oluşturduğu ortak transfer listesi üzerinden çalışmalar yapıldı. Buradaki temel detay ise tüm transferlerde son onayın Başkan Ali Koç tarafından verilmesi oldu.

Ayrıca teknik direktörün listesinde olmasa da Erol Bulut’un onay vermediği hiçbir isme Başkan Koç da onay vermedi. Bunun aksi de yaşanabilirdi. Bu da teknik adama genel anlamda istediği isimlerle çalışma şansını verdi.

Bulut’un önerileri

Teknik Direktör Erol Bulut’un da istediği isimler söz konusuydu doğal olarak. Sadece kulübün ve Emre’nin belirlediği isimler üzerinden gidilmedi. Tisserand, Valencia, Cisse başta olmak üzere Bulut’un doğrudan istediği isimler de alındı.

Ersun Yanal’ın Şubat ayında gidişi ile yeni yapılanmanın temellerinin erken atılması bu başarıda önemli rol oynadı.

Altı aylık bir çalışmanın ürünü olarak teknik adam aylar öncesinden belirlendi. Golcü dışında transferlerin büyük bölümü zamanında geldi. Vedat’ın satışı daha erken gerçekleşseydi Samatta transferi de daha erken bitecekti.

Vedat Muriç başarısı

Transfer edilen futbolcular dışında Vedat’ın satışında da önemli bir süreç söz konusuydu. 14 Milyon Euro’lardan başlayan transfer pazarlıkları toplamda 20 Milyon Euro ile sonuçlandı. Gitmek isteyen Vedat ile görüşen Başkan Ali Koç kulübün istediği bonservis bedeli önerilmediği taktirde satışın olmayacağını hem futbolcuya hem de Lazio’ya aktardı. Lazio, Vedat’ın ısrarını kullanıp sarı-lacivertlerin direncini daha düşük bir bonservis bedeliyle kırmak istiyordu. Emre Belözoğlu da karşılıklı oynadığı Lazio sportif direktörü İgli Tare ile yakın temastaydı. Vedat’ın istenen bonservis bedeliyle ayrılmasının yanısıra Zajc, Tolgay, Zanka, Frey, Mevlüt gibi isimlerin de ayrılık süreçleri yönetildi. (Skorer)