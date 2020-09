Vedat Muriç'in transferi uzadıkça uzadı. Fenerbahçe ile Lazio ortak noktayı bulmak için aylardır pazarlık halinde. Ancak İtalyan basınına göre kulüpler sonunda anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertliler'in, Lazio'nun 18 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödeme teklifini kabul ettiği belirtildi. Bu bedelin önemli bir bölümünün Fenerbahçe'ye peşin olarak verilmesi bekleniyor. Muriç ile daha önceden 5 yıllık anlaşmaya varan Mavi-Beyazlılar'ın bu transferi her an açıklayabileceği kaydedildi.

Değerini 6'ya katladı!

Bu transfer gerçekleştiğinde Sarı-Lacivertliler, geçen sezon başında 3.5 milyon Euro'ya satın aldığı Muriç'i sadece 1 sezon sonra 20 milyon Euro'ya satmış olacak. Anlaşmada yer alan madde gereği bu transferden elde edilecek paranın yaklaşık 2.5 milyon Euro'su Çaykur Rizespor'a verilecek.

Planı 16 milyon Euro'ydu

Haberde, Lazio Sportif Direktörü Ighli Tare'nin uzun süredir uğraştığı Vedat Muriç transferini 16 milyon Euro'ya bitirmeyi planladığı kaydedildi. Ancak çetin geçen pazarlıklar sonrası Tare'nin, daha fazla parayı gözden çıkarmak zorunda kaldığı yazıldı. Ighli Tare'nin Muriç'i bitirdikten sonra yeni takviyelere yöneldiği belirtildi. Arnavut sportif direktörün sıradaki hedefinin, Torino'nun başarılı stoperi Izzo olduğu öğrenildi.

Muriç'ten elde edilecek para, Fenerbahçe'nin transferdeki son operasyonu bitirmesini sağlayacak. Kosovalı'nın satışının resmen açıklanmasının ardından Zahavi, Tisserand ve Visca'ya imza attırmak için düğmeye basılacak

Hemen her gün yeni bir yıldızı açıklayarak transferde gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, son dönemde sessiz. En az 3 isme daha imza attırıp transferi kapatması beklenen Sarı-Lacivertliler, Vedat Muriç'in satışını bekliyor. 25 yaşındaki golcünün Lazio'ya imza atmasının ardından, transfer operasyonunun son perdesi başlayacak. Hedefteki ilk 3 isim Eran Zahavi, Edin Visca ve Marcel Tisserand.

Yönetim temkinli

Zahavi'nin bonservisi elinde olsa da 1 milyon Euro imza parası ödenmesi bekleniyor. Visca için takasın yanı sıra Başakşehir'e para teklifi de yapılacak. Tisserand için ise Wolfsburg ile 2.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağlandı. Tüm bu ödemeler için Muriç'in satışı hayati önem taşıyor. Yönetim Zahavi ve Tisserand'ı bitirmesine rağmen, Muriç'te yaşanabilecek bir pürüzü düşünerek resmi açıklamayı, Kosovalı'nın Lazio'ya imzasının sonrasına bıraktı.

İki imza birden

Eğer işler Emre Belözoğlu'nun planladığı gibi giderse Fenerbahçe'nin lig başlamadan önce özellikle Zahavi ve Tisserand transferlerini açıklaması bekleniyor. Visca için Başakşehir ile kıran kırana bir pazarlığa girişildiği için Boşnak yıldızın muhtemel imzası transferin son günlerine kalabilir.