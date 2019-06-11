Ersun Yanal, Damien Comolli ve Volkan Ballı arasında transfer zirvesi gerçekleştirildiği öğrenildi. Toplantıda, transfer listesindeki oyuncular konusundaki son gelişmeler masaya yatırıldı. Comolli, Avrupa’da yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi verdi.

Ersun Yanal’ın, zirvede, forvet takviyesinin aciliyetine vurguda bulunduğu belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcının, “Birçok bölgeye transfer yapmamız, güçlendirmemiz gerekiyor. Ancak forvet konusu çok çok önemli. Bu sezon golcü sıkıntısı yaşadık. Soldado da ayrıldı. En az 2 forvet transfer etmemiz şart” dediği kaydedildi. Yapılan görüşmede ayrıca Eljif Elmas, Miha Zajc ve Ozan Tufan’a gelen ve gelmesi muhtemel teklifler de konuşuldu.

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