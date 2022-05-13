Yeni sezonda şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe 'de teknik direktör belirsizliği devam etse de genç yetenekler için çalışmalar sürüyor...

Sarı-Lacivertliler'in, Sırp ekibi Partizan'da görev yapan Ensar Brahic'i listesine aldığı öğrenildi. Scout (oyuncu izleme) ekibinin tam not verdiği 17 yaşındaki forvet için maliyet araştırmasına da başlandı.





Kanarya yeni sezonda takımın başında olacak hocasını netleştirmesinin ardından hem gidecek hem de gelecek isimler için yeni teknik adamdan rapor isteyecek. Brahic de o futbolculardan biri olacak.

Sezonu Teloptik takımında kiralık olarak geçiren genç futbolcu çıktığı 16 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Yusuf Dursun