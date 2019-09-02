Transferde son dakika.. Luiz Gustavo Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu flaş gelişmeyi bizzat Marsilya Başkanı Jacques Henri Eyraud duyurdu.

Fransız Başkan, Luiz Gustavo'nun bonservisiyle birlikte Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe bilindiği üzere gündüz saatlerinde 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunu İstanbul'a getirmişti.

Fransız basını, Fenerbahçe'nin bu transfer için Marsilya'ya 5.5-7 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli ödeyeceğini ileri sürmüştü.

Villas Boas da maç sonu açıkladı!

Öte yandan Marsilya'nın Saint Etienne'i 1-0 mağlup ettiği lig maçının sonunda açıklamalarda bulunan Villas Boas, Gustavo'nun Fenerbahçe'ye gittiğini doğruladı. Boas, "Orta sahayı Luiz'in etrafına kurmuştuk ama o da Fenerbahçe'ye gitti. Artık orada Kevin (Strootman) oynayacak büyük ihtimalle. Thavin'in de dönecek olması bizim için önemli" şeklinde konuştu ve transferi de doğrulamış oldu.

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