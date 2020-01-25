Sarı- Lacivertliler, TFF’nin belirlediği harcama limitlerinde 40 milyon TL eksideydi. Tahkim, 16 milyon TL ekleme yapılmasına karar verince bu rakam 24 milyon TL’ye düştü. Victor Moses’ın kiralık sözleşmesinin feshi sayesinde. oyuncunun yarım sezonluk maaşı olan yaklaşık 10 milyon TL daha yer açılmış oldu. Fenerbahçe şu anda yaklaşık 14 milyon TL ekside. Yönetim, bunu artıya geçirip transferin önünü açmak için iki yollu bir planı yürürlüğe soktu.

Satışın yüzde 30’u

Fenerbahçe Yönetimi, 16 milyon TL’lik ek bütçeye rağmen Tahkim’in kararından memnun değil. Sarı-Lacivertliler, harcama limitinin yükselmesi için bir kez daha itirazda bulunacak. Yönetim, bir kez daha detaylı bir sunum yaparak, 16 milyon TL’lik kararın yeterli olmadığını anlatacak. Beklenti, harcama limiti konusunda bir artırım daha olması yönünde. Diğer plan ise oyuncu satışı. Kurallar gereği yapılacak satışların yüzde 30’u harcama limitine eklenebiliyor. Ancak giden oyuncunun maaşı, tamamen bütçeden düşüyor. Fenerbahçe, Moses’ın ayrılışı sayesinde yarım sezonluk ücreti olan yaklaşık 10 milyon TL’den bu sayede kurtulmuş oldu.

Zajc’a Suudi talip

Sırada Miha Zajc var. Sloven futbolcu için Brescia 1 milyon Euro’luk kiralama teklifinde bulundu. Ancak bunun yaklaşık 330 bin Euro’su yani 2.1 milyon TL’si harcama limitlerine eklenecek. Suudi Arabistan’dan taliplerin çıkması, Fenerbahçe’nin daha çok işine geldi. Suudi takımlar, Zajc’ın direkt bonservisini almak istiyor. Bu sayede harcama limiti daha da artacak. Yönetim ayrıca maaşı yüksek olan Mehmet Ekici, Alper gibi futbolcuları da kiralayabilirse, Fenerbahçe harcama limiti konusunda artıya geçerek transferin önündeki engelleri kaldıracak.