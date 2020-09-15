6 sezondur şampiyonluk hasreti çeken ve son iki yıldır taraftarını ciddi anlamda hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro kurdu. Tam 12 yeni isimle kadrosunu güçlendiren ve genişleten Sarı- Lacivertliler transferde hız kesmeyi düşünmüyor. Vedat Muriç'i, İtalyan ekibi Lazio'ya gönderen Kanarya şimdi de golcü takviyesi için harekete geçti, yıldızların peşine düştü.

Maddi anlamda rahatladılar

Muriç ve Zajc'tan gelecek sıcak parayla eli rahatlayacak olan Sarı-Lacivertli yönetim iki santrforla kadrosunu güçlendirmek istiyor. İki isimden birinin yıldız, diğerinin de Türkiye'yi yakından tanıyan bir golcü olması bekleniyor. Yıldız transferinde ilk hedef bonservisi elinde olan Mario Mandzukic... Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi devlerin formasını giyen Hırvat golcüyle yapılan görüşmelerin olumlu devam ettiği öğrenildi.

Yedekliği dert etmez

Ancak transfer operasyonunu yürüten Emre Belözoğlu işi sıkı tutuyor ve her türlü olumsuzluğa karşı alternatif isimlerle de temaslarına devam ediyor. Aston Villa'dan Mbwana Samatta, Porto'dan Ze Luis, Sporting Lizbon'dan Andraz Sporar, Atletico Madrid forması giyen İvan Saponjic ve Young Boys'tan Nsame de listede. Türkiye'yi bilen, yedekliği dert etmeyecek isim ise Papiss Cisse... Alanya'da geçen sezon ligde 22 kez ağları sarsan Erol Bulut'un eski öğrencisi ile yapılan pazarlıklarda sona gelindiği vurgulandı.

Yusuf Dursun







