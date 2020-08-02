Fenerbahçe, geride kalan sezonda en sorunlu bölgesi olan savunma hattını güçlendirmek için takviye üzerine takviye yapacak. Defansın solu için Novak, merkezi için ise Calkuer ile anlaşma sağlandı. Sarı-Lacivertliler, stopere bir takviye daha yapmak istiyor. Bir numaralı aday Roma’nın yıldızı Juan Jesus. Sambacı’nın İtalyan ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi olsa da bu yaz takımdan ayrılacak. Kadroda büyük bir yapılanmaya gitmeye hazırlanan Roma, Jesus’un 2.2 milyon Euro’luk maaşından kurtulmak için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır.

İtalya’dan talipleri var

Emre Belözoğlu, İtalya Ligi’nden Parma ve Bologna’nın da talip olduğu 29 yaşındaki oyuncuyu kaptırmamak için bayramdan sonra görüşmelere başlayacak. İlk temas video-konferans yoluyla kurulacak. Eğer her konuda anlaşma sağlanırsa, Belözoğlu, 3 yıl forma giydiği İtalya’ya giderek transferi bitirecek. Juan Jesus, hem stoperde hem de sol bekte oynayabiliyor. Erol Bulut da tecrübesi ve oyun kurma yeteneği yüksek olan Brezilyalı yıldızı takımda görmeyi çok istiyor.

Yusuf Dursun