Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü, elbette kulüplerin de ekonomik anlamda kriz yaşamasına neden olmuştu. Tıpkı diğer kulüpler gibi bu dönemden etkilenen Fenerbahçe’de yönetim, yola hem yerli hem de Milli formayı giyen oyuncularla devam etmek adına harekete geçti. Kadrosunda kaliteli Türk futbolculara daha fazla yer vermek isteyen Sarı-Lacivertliler, bu doğrultuda tam 5 ismi listesine aldı. Kanarya’nın, İtalya’nın Roma takımında forma giyen stoper Mert Çetin, Fransa’da Lille’de oynayan sağ bek Zeki Çelik, yine aynı ülkede Le Havre’nin sol beki Umut Meraş, Almanya’da Fortuna Düsseldorf’un savunma oyuncusu Kaan Ayhan ile golcüsü Kenan Karaman ile ciddi şekilde ilgilendiği bilgisine ulaşıldı.

Öncelik kiralama teklifi...

Kulüpleriyle sözleşmeleri devam eden bu oyunculardan Zeki Çelik’in bonservis bedelinin yüksek olması ve kulübünün kiralık teklifine sıcak bakmaması, işi zorlaştırıyor. Ancak Fenerbahçe’nin, listesindeki diğer 4 isim olan Mert, Kaan, Kenan ve Umut için tüm imkanlarını seferber edeceği ve anlaşma konusunda bonservis yolunu kullanamaması halinde, satın alma opsiyonlu kiralama teklifleriyle bu transferleri bitirmeyi hedeflediği gelen haberler arasında yer alıyor.

Yusuf Dursun